Mögliche Kühnert-Nachfolgerin Rosenthal "Ich will den Kapitalismus überwinden"

Sie will Kevin Kühnert an der Spitze der SPD-Jugend ablösen: Jessica Rosenthal, Chefin der NRW-Jusos, erklärt, was sie antreibt, ob Olaf Scholz ein guter Kanzlerkandidat wäre - und warum Sigmar Gabriel sie nervt.