Der SPD-Politiker war zuletzt in die Kritik geraten wegen Aussagen am Montagmorgen bei den Sendern RTL und n-tv. Dort äußerte er sich zurückhaltend zu Forderungen nach Lieferungen deutscher Kampfpanzer an die Ukraine.

»Diese Aussagen, dass wir nicht schleichend hineingezogen werden wollen in den Krieg, dass wir Russland nicht noch dazu animieren wollen, völlig irrational am Ende zu handeln und noch ganz andere Staaten anzugreifen, das ist ja keine Kleinigkeit«, hatte Kühnert gesagt. Das sei ein wichtiger Aspekt, der bei »allem heißen Herzen« bedacht werden müsse. Später hatte auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) den Lieferungen eine Absage erteilt .