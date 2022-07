Allerdings würde niemand »seine Hand ins Feuer legen wollen für politische Kräfte aus dem Umfeld von Wladimir Putin«, schränkte Kühnert mit Blick auf eine mögliche längere Lieferpause ein. Politiker in Deutschland fürchten, dass Russland den Gashahn bei der Pipeline auch nach der Wartung nicht wieder aufdreht – und den Gasmangel damit weiter verschärft.

Auch EU-Kommissar Hahn skeptisch

Auch in der EU-Kommission macht man sich offenbar keine Hoffnungen, dass Russland nach der zehntägigen Wartung der Ostseepipeline wieder Gas nach Deutschland fließen lässt. Das berichtet das »Wall Street Journal« unter Berufung auf EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn . »Wir gehen davon aus, dass sie nicht wieder in Betrieb genommen wird«, sagte Hahn demnach vor Reportern in Singapur.