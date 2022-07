SPD-Vorschlag Ein Plan für mehr bezahlbaren Wohnraum

In dieser Lage lohnt sich eine Besinnung auf die Werte unserer Verfassung. Denn, so lautet Art. 14 GG »Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen«. Würden sich auf dem Wohnungsmarkt wieder mehr Akteure dem Gemeinwohl verpflichten, dann würde das die soziale Lage im Land entspannen. Deshalb wollen wir genau das politisch auf den Weg bringen: ein neues, am Gemeinwohl orientiertes Segment auf unserem Wohnungsmarkt. Wir wollen Wohnraum schaffen, der nicht der Gewinnerzielung, sondern langfristig dem Allgemeinwohl dient.