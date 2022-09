Kevin Kühnert zu Twitter-Aus »Das muss jetzt auch keine dauerhafte Entscheidung sein«

Ukrainischer Botschafter kommentiert Kühnerts Twitter-Aus

Kurz vor Kühnerts Entscheidung war der SPD-Generalsekretär auf Twitter scharf vom ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, kritisiert worden für seine Absage an deutsche Panzerlieferungen an die Ukraine. »Meine Güte, Kevin Kühnert«, hatte Melnyk geschrieben. »Diese katastrophale Verweigerungspolitik der SPD und der Ampel, die Ukraine ausgerechnet in diesem kritischen Moment militärisch im Stich zu lassen, wird verheerende Folgen für die Zukunft haben.«