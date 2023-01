Nun bekommt der Vizekanzler von der Opposition Unterstützung in seinem Streit mit dem liberalen Kabinettskollegen. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, An­dreas Jung, spricht sich dafür aus, die Kfz-Steuer und Dienstwagensteuer konsequent an der Menge von ausgestoßenem CO₂ auszurichten. »Wer Emissionen spart, spart Steuern, wer mehr ausstößt, zahlt mehr«, so der baden-württembergische Parlamentarier.