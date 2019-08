"Kieler Nachrichten" Grüne Lokalpolitiker täuschten Zeitung mit falschen Leserbriefen - Rücktritte

Wochenlang hat die Redaktion der "Kieler Nachrichten" recherchiert, dann kamen sie ihnen auf die Schliche: Zwei Mitglieder der Grünen in Schleswig-Holstein haben Leserbriefe an die Zeitung gefälscht. Bürgervorsteher und Kreistagsabgeordneter Dennis Mihlan und Fraktionschef Andreas Müller aus Schwentinental (Kreis Plön) gaben sich demnach als "Walter Stängel" und "Bernd Seiler" aus - und äußerten sich in ihren Briefen kritisch über andere Parteien.

Nun sind Mihlan und Müller von ihren Ämtern zurückgetreten. Ihre Mandate im Kreistag und in der Stadtvertretung Schwentinental wollen sie allerdings behalten. SPD, CDU, SWG und FDP in der Stadt fordern nun, dass die beiden Grünen auch ihre Mandate abgeben. Der örtliche Kreisverband der Grünen hatte die Aktion seiner Mitglieder kritisiert.

Seit Mai 2018 sollen die beiden Lokalpolitiker fünf Leserbriefe eingereicht haben. Drei davon wurden veröffentlicht. Sie wandten sich in ihren Schreiben gegen den parteilosen Bürgermeister Michael Stremlau, gegen CDU und SPD und übten auch Kritik an den Stadtwerken und dem Freibad.

Das letzte Schreiben ging am 22. Juli ein. Der Redaktion fielen darin Ähnlichkeiten mit Pressemitteilungen und Anträgen auf - und sie begann die Briefe zu überprüfen. Über ein Chat-Forum und ein falsches Facebook-Profil kam die Redaktion auf die beiden grünen Politiker.

Zunächst bestritt Milhan den Vorwurf. Am Montag soll er dann aber zugegeben haben, Autor der Briefe unter dem Namen "Walter Stängel" gewesen zu sein. Auch Müller gestand, sich als Bernd Seiler ausgegeben zu haben.

Beide entschuldigten sich bei der Zeitung. In einer Stellungnahme hieß es: "Wir bedauern die Vorfälle zutiefst, halten sie uns doch einen Spiegel vor, für einen politischen Stil, den wir selbst wiederholt kritisiert haben und von dem wir nie wollten, dass er unserer würde."