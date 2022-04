Die Frühlingssonne strahlt, die Inzidenzen sinken und auch der Sommer scheint schon in Reichweite, da glänzt Karl Lauterbach erneut in seiner Paraderolle als Untergangsprophet und Mahner der Nation. So zumindest dürften es seine Kritiker sehen und sich nach den jüngsten Äußerungen des Ministers fragen: Geht es sprachlich auch ein klein bisschen weniger dramatisch und dystopisch?