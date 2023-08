Kinderschutzbund nennt Einigung »enttäuschend«

Vom Kinderschutzbund gab es umgehend Kritik an den nun vorgestellten Plänen. »Das, was die Bundesregierung vorschlägt, ist enttäuschend. Das ist keine Kindergrundsicherung«, teilte die Präsidentin des Kinderschutzbundes, Sabine Andresen, mit. Zwar sei es gut, dass künftig der Anspruch für einen Kinderzuschlag für erwerbstätige Eltern automatisiert geprüft wird, auch sei begrüßenswert, dass die schwierige Situation von Alleinerziehenden in den Fokus genommen wird. »Darüber hinaus bleibt das Konzept aber mutlos und schafft nicht den erhofften Beitrag zu Bekämpfung der Kinderarmut«, so Andresen.