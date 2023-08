Kindergrundsicherung SPD und Grüne haben im Kampf gegen Armut nichts dazugelernt

Paus zum Beispiel hätte bei ihren Auftritten das eigentliche Ziel der Grundsicherung betonen sollen: Vereinfachung und Bündelung der verschiedenen Anti-Armuts-Leistungen. Von den eigens für bedürftige Kinder bereitgestellten Mitteln sind in der Vergangenheit nur 20 bis 30 Prozent auch abgeflossen, wie es jüngst im Ministerium hieß. Das zu regeln, müsste absoluten Vorrang haben, und ich wette, es würde viel weniger als mehrere Milliarden Euro kosten. Aber es passt nicht in die große deutsche Armutserzählung. Ebenso wird geflissentlich weggenuschelt, dass überproportional viele Zuwanderer vom Sozialstaat alimentiert werden. Wenn sich deren Lage ändern soll, brauchen sie andere Hilfe und Ansprache als einfach nur mehr Geld. Das lehrt auch der Blick auf das, was sich seit 2015 bei der Kinderarmut getan hat: Rund 550.000 Kinder kamen als Kriegsflüchtlinge nach Deutschland und in diese Statistik. Zugleich haben vergleichbar viele Kinder, überwiegend deutsch, die Armutsgefährdung hinter sich gelassen. Meist dürfte der Grund gewesen sein, dass die Eltern in Arbeit kamen und somit ihr Leben fundamentaler verbessert haben, als es der Sozialstaat je könnte (oder sollte).