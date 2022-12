Am Gute-Kita-Gesetz der Vorgängerregierung gab es viel Kritik – nun hat der Bundestag ein neues Gesetz der Ampelkoalition für Kindertagesstätten beschlossen, das sogenannte KiTa-Qualitätsgesetz. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sagte in ihrer Rede zu Beginn der zweiten und dritten Lesung des Gesetzes, in Kitas entscheide sich auch, ob sich vor allem Alleinerziehende darauf verlassen könnten, dass sie Beruf und Familie vereinbaren können. Auch deshalb sei das Gesetz wichtig. An keinem anderen Ort werde so viel gelernt wie in der Kita, fügte Paus hinzu.