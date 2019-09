Parteifreund attackiert SPD-Kandidatin Geywitz "Nicht die Richtige"

Sie will mit Olaf Scholz an die SPD-Spitze. Jetzt wird Klara Geywitz im SPIEGEL aus dem eigenen Verband attackiert: Sie sei nicht die Richtige - von der menschlichen Wärme her könne sie "auch eine 10.000er Geflügelfarm leiten".