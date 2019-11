Die Kandidatin für den SPD-Vorsitz, Klara Geywitz, hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgeworfen, ihre Gegner durch Schlafentzug zermürben zu wollen. "Bei Angela Merkel sind Verschleppung von Entscheidungen und Schlafentzug ein Mittel der Politik", sagte die Mitkandidatin von Olaf Scholz der "Bild am Sonntag". "Aber es passt nicht mehr in die heutige Zeit, dass fast jeder Koalitionsausschuss bis Sonnenaufgang dauert und die Politiker dann mit sehr kleinen Augen ihre angeblich genialen Kompromisse, die sie nachts um 5 Uhr treffen, verkünden. Das geht besser und gesundheitsschonender."

Geywitz sagte: "Diese große Koalition muss die letzte sein. Deshalb muss die SPD wieder so stark werden, dass es Mehrheiten jenseits der Union gibt." Damit das aktuelle Regierungsbündnis mit der Union besser funktioniert, forderte Geywitz einen neuen Politikstil und ein Ende der nächtlichen Dauerverhandlungen. "Dieses zähe Ringen über Monate wie bei der Grundrente nervt die Menschen. Die große Koalition muss schneller werden und Rituale überwinden.

Der Koalitionsausschuss zur Lösung des monatelangen Streits über die Einführung einer Grundrente tagt an diesem Sonntag allerdings bereits seit heute Morgen. Geywitz kandidiert gemeinsam mit Olaf Scholz für den SPD-Vorsitz. Die beiden treten in einer Stichwahl gegen den früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken an.