Die Linkenbundestagsabgeordnete Anke Domscheid-Berg twitterte an Ernst gerichtet: »Wie soll das denn gehen? Habeck ruft in Moskau an sagt: ›Du, Wladimir, so geht das nicht, hör doch mal lieber wieder auf mit dem Krieg, damit das Gas in Deutschland wieder billiger wird‹«. Viel Kritik gab es auch aus der Basis der Linken. Ein Mitglied schrieb etwa: »Klaus Ernst macht Klaus-Ernst-Sachen. Bitte, bitte geh in Rente.«