Klaus Lederer im SPIEGEL-Spitzengespräch »Was macht eigentlich Gesundheitsminister Spahn zurzeit beruflich?«

»Irgendwo an vorletzter Stelle«: Berlins Kultursenator sieht die Kulturszene in der Corona-Politik vernachlässigt. Im SPIEGEL-Talk sagte der Linkenpolitiker, wie er schon bald Kulturveranstaltungen ermöglichen will.