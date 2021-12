Tödliche Schüsse im Kleinen Tiergarten Verteidigung sieht keine Beweise für Auftragsmord

Vadim Krasikov soll in Berlin im Auftrag russischer Stellen einen Mann ermordet haben. Die Verteidigung des Angeklagten sieht die Vorwürfe nicht als erwiesen an. Das Urteil soll noch in dieser Woche fallen.