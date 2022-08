Aber nein, die jungen Leute suchen nach dem nächsten Kick, dem nächstgrößeren Publikum. Sie laufen auf einen Platz der Fußball-Bundesliga oder kleben ihre Gliedmaßen an wertvollen Gemälden fest. Finde nur ich das lächerlich? Vergangene Woche war es in Dresden an der Sixtinischen Madonna von Raffael, dann pappten plötzlich zwei Personen in Frankfurt am Main an dem Bild »Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe«, das ich – zugegeben – googlen musste: Es ist das traurige Ende einer Romeo-und-Julia-Geschichte, wo Pyramus sich umbringt, weil er beim Anblick ihres blutbefleckten Schleiers irrtümlich denkt, seine geliebte Thisbe sei tot. Drumherum frisst ein Löwe eine Viehherde, und das Wetter ist auch sehr schlecht.