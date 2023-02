Zwei Klimaschützer, die eigentlich vor Gericht erscheinen sollten – stattdessen aber mit dem Flugzeug eine Fernreise nach Asien unternehmen: So ein aktueller Bericht der »Bild-«-Zeitung, mit der diese offenbar die Aktivisten der »Letzten Generation« vor sich hertreiben will. Die Organisation wehrt sich nun und beklagt in einem auf Twitter veröffentlichten Statement Doppelmoral.