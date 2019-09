Schwerpunkt Klimakrise Alle Artikel | Mehr Informationen Die Berichterstattung über den Klimawandel ist eine der großen journalistischen Herausforderungen unserer Zeit. Auch für den SPIEGEL ist die Klimakrise eines der wichtigsten Menschheitsthemen. Wir unterstützen deshalb in dieser Woche eine internationale Initiative, die den Blick darauf richten will: "Covering Climate Now" wurde von der "Columbia Journalism Review" und der kanadischen Zeitung "The Nation" angestoßen, mehr als 200 Medienunternehmen weltweit nehmen daran teil, darunter der "Guardian", "El País", "La Repubblica", "The Times of India" , "Bloomberg" oder "Vanity Fair". Der SPIEGEL widmet der Klimakrise diese Woche die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe und jeden Tag besondere Aufmerksamkeit auf spiegel.de

Der SPD-Umweltpolitiker Matthias Miersch hat zuletzt versucht, die Messlatte für den Freitag ein bisschen tiefer zu hängen: Zu glauben, dass an diesem Tag "das Klima gerettet oder untergegangen ist", sei falsch, sagte der stellvertretende Bundestagsfraktionschef.

Damit hat der Sozialdemokrat zweifellos recht - selbst wenn Union und SPD ein großer Wurf gelingen sollte, auf den auch Miersch nach wie vor hofft. Die GroKo will an diesem Freitag ein Paket beschließen, das die deutsche Klimapolitik mit einer Art Turbo ausstattet. Maßnahmen, die zu einem deutlich geringeren CO2-Verbrauch in Deutschland führen. Doch die Umsetzung in konkrete Gesetze wird bis Jahresende dauern, die erhoffte Wirkung noch später einsetzen.

Der Freitag ist für die Koalition dennoch ein Schicksalstag: Die GroKo muss beweisen, dass sie entgegen aller Kritik zu liefern imstande ist. Und zwar ausgerechnet bei einem Thema, das keiner der drei Koalitionspartner in den vergangenen Jahren im Fokus hatte.

Geändert hat sich das erst in den zurückliegenden Monaten. Inzwischen nennt Kanzlerin Angela Merkel die Bedrohungen durch den Klimawandel eine "Menschheitsherausforderung", CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und der CSU-Vorsitzende Markus Söder überbieten sich in Umweltschützer-Rhetorik, auch SPD-Vizekanzler Olaf Scholz spricht mitunter wie ein Grüner.

Kampf für das Klima - und gegen die Grünen-Konkurrenz

Den Klimawandel können Union und SPD nicht mehr ignorieren, weil er zweifellos da ist. Aber sie sahen auch deshalb Handlungsbedarf, weil Greta Thunbergs "Fridays for Future"-Bewegung (FFF) so viele junge Menschen in Deutschland gegen die Regierung mobilisiert hat und sich spätestens nach der Europawahl Anfang Mai zeigte, dass die Grünen den GroKo-Parteien immer gefährlicher werden.

Am 20. September kulminiert nun alles: Die FFF-Aktivisten wollen so viele klimastreikende Menschen wie nie zuvor auf deutsche Straßen und Plätze bekommen - und das Klimakabinett der Bundesregierung will entsprechende Antworten geben.

Wie das gelingen soll, darüber wird am Donnerstagabend erneut im Koalitionsausschuss beraten, nachdem Union und SPD in den vergangenen Wochen ihre jeweiligen Vorstellungen zusammengetragen haben. Noch gibt es in zentralen Punkten keine Einigung, Dissens herrscht vor allem bei der Art der Bepreisung von CO2, dem Ausmaß an Regeln und Verboten sowie dem Pfad zu dem bis 2030 geplanten Stromanteil von 65 Prozent an Erneuerbaren Energien. Der SPD-Umweltpolitiker Miersch sieht das sogar als "schwierigsten Punkt in den Verhandlungen". Und auch über die Finanzierung der Ausgaben - zwischen 40 und 50 Milliarden dürften es in den kommenden Jahren sein - fehlt bislang ein Konsens.

Mehr zum Thema Werkstattgespräch in Berlin Das Klima-Dilemma der CDU

Nach wie vor gibt es große Sorgen, vor allem auf Unionsseite, dass man einen Teil der Bürger mit den Beschlüssen zu sehr gegen sich aufbringen könnte. Die gerade in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" veröffentliche Umfrage des Allensbach-Instituts wurde den Mitgliedern des Bundestagsfraktionsvorstands von CDU und CSU schon vor zwei Wochen präsentiert: Demnach sind 48 Prozent der Befragten nicht bereit, für den Klimaschutz höhere Energiepreise zu zahlen. Andererseits ist klar: Nur mit Förderung und Belohnungen für umweltfreundliches Verhalten wird es nicht funktionieren, das weiß man auch in der Union. Ohne jemandem weh zu tun, wird man das CO2 nicht signifikant reduzieren können.

Aber zur Not werden sie halt bis zum Freitagmorgen zusammen sitzen, um eine Einigung hinzubekommen. Denn die Koalition kämpft in dieser Woche nicht nur für das Klima und gegen die Grünen-Konkurrenz - sondern vor allem um ihr eigenes Überleben.

Vorgezogene GroKo-Revision

Eigentlich sollte die im Koalitionsvertrag als "Bestandsaufnahme" festgehaltene sogenannte Revision der GroKo erst in den kommenden Wochen vorgenommen werden. Aber in Wahrheit ist sie schon an diesem Freitag fällig. Und es bleibt Union und SPD gar nichts anderes übrig, als sich zusammenzuraufen. Keiner der maßgeblichen Akteure hat ein Interesse am vorzeitigen Ende der Koalition:

Angela Merkel würde als GroKo-Kanzlerin am liebsten bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 weitermachen.

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer muss sich erstmal wieder im Amt stabilisieren, die beim Bruch der Koalition entstehende Kanzlerkandidaten-Debatte mit Blick auf mögliche Neuwahlen käme ihr derzeit äußerst ungelegen.

CSU-Chef Söder will in Bayern in Ruhe als Ministerpräsident regieren und hat dort in sechs Monaten zudem eine Kommunalwahl zu bestreiten.

SPD-Vizekanzler Scholz wirbt bei der Kandidatur um den Parteivorsitz mit seiner Solidität als Finanzminister, zudem sieht er aus diesem Amt heraus gute Chancen, bei der nächsten Bundestagswahl als sozialdemokratischer Kanzlerkandidat anzutreten.

Sie alle wollen die GroKo fortsetzen. Was sie brauchen, ist deshalb nicht nur eine Einigung am Freitag - sondern mehr. Was also, wenn ihnen am Ende vielleicht sogar ein Paket gelingt, das nicht umgehend von den Grünen und den Umweltverbänden in der Luft zerrissen wird?

Dann würde die Koalition nicht nur mehr für das Klima tun und den Grünen auf deren ureigenstem Gebiet weh tun, sondern schaffte sogar eine Art Neustart. Hurra, wir leben noch, hieße dann die Botschaft.

Aber gegenwärtig sind das alles Konjunktive.