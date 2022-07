Mittlerweile lässt auch die Bundesregierung für einen Weiterbetrieb der drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland über das Jahresende hinaus doch noch einen Türspalt offen. Eine Regierungssprecherin sagte am Montag in Berlin, die Frage der Atomkraftwerke sei für die Bundesregierung von Anfang an keine ideologische, sondern eine rein fachliche Frage gewesen.

Sie verwies auf einen angekündigten zweiten Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung. »Das ist die Grundlage von Entscheidungen.« Eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, es werde auf der Basis von Fakten und Analysen entschieden.