Die Aktionen fanden nahezu zeitgleich statt: Klimaaktivisten haben in Berlin Zentralen der Ampelparteien SPD, FDP und Grüne attackiert. Nach Angaben der Polizei klebten sich drei Menschen am Mittwoch an die Hausfassade der Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin-Mitte. Außerdem seien die Fassade und ein Auto mit oranger Farbe versehen worden. Insgesamt hätten sich sechs Menschen an der Aktion am späten Vormittag beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin.