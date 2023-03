Niemand Ernstzunehmendes leugnet den Klimawandel, aber zählt nicht erst einmal, wie viel CO₂ insgesamt ausgestoßen wird? Oder ist CO₂ immer dann schlimmer, wenn und weil es aus dem Verantwortungsbereich eines FDP-Ministers stammt? Kurzum: Mir ist der Eifer nicht geheuer, mit dem die Zahlen in eine vollumfängliche Versagenserzählung gepresst wurden.

So entstand der Eindruck, die prozentuale CO₂-Reduzierung des Jahres 2022 sei nicht viel wert, weil das Tempo nun verdreifacht werden müsste, um auch das 2030er-Ziel zu erreichen. Das kann man so rechnen, aber man muss nicht. Von Anfang 2011 bis Ende 2022 sank der CO₂-Ausstoß um 20 Prozent, macht pro Jahr im Schnitt 1,66 Prozentpunkte. Dieselbe Rechnung für die Zeit ab Anfang 2023 bis zum Zielwert Ende 2030 ergibt im Schnitt nötige 5,2 Prozentpunkte an jährlicher Reduzierung, also besagte Verdreifachung.