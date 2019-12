Einigung bei Klimapaket Die grüne GroKo

Die Berichterstattung über den Klimawandel ist eine der großen journalistischen Herausforderungen unserer Zeit. Auch für den SPIEGEL ist die Klimakrise eines der wichtigsten Menschheitsthemen. Wir unterstützen deshalb in dieser Woche eine internationale Initiative, die den Blick darauf richten will: "Covering Climate Now" wurde von der "Columbia Journalism Review" und der kanadischen Zeitung "The Nation" angestoßen, mehr als 200 Medienunternehmen weltweit nehmen daran teil, darunter der "Guardian", "El País", "La Repubblica", "The Times of India" , "Bloomberg" oder "Vanity Fair". Der SPIEGEL widmet der Klimakrise diese Woche die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe und jeden Tag besondere Aufmerksamkeit auf spiegel.de

Für die neue SPD-Führung muss es sich anfühlen wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Bund und Länder haben einen Durchbruch beim Klimapaket erzielt - und sich dabei unter anderem auf einen höheren CO2-Einstiegspreis geeinigt. Genau das hatten die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gefordert.

Obwohl sie selbst nicht mit verhandelt hatten, zeigten sich die beiden am Montag erkennbar stolz: "Das Klimapaket ist jetzt deutlich besser", sagte Walter-Borjans nach einer Sitzung des neuen Parteivorstands. 25 statt 10 Euro pro Tonne CO2 - das sei schon ein deutliches Signal. "Es ist Bewegung reingekommen", ergänzte Esken, die Einigung sei ein guter erster Schritt.

Bedanken können sich die neuen SPD-Vorsitzenden bei den Grünen. Die Grünen hatten den CO2-Preis als wirkungslos kritisiert und mit einer Blockade des Klimapakets im Bundesrat gedroht. Mit dem Kompromiss können nun offenbar alle Seiten leben - die grüne GroKo hat funktioniert.

Die Einigung erfolgte bei einem Geheimtreffen in der Berliner Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern. Dem waren Sitzungen des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat beziehungsweise einer eigens eingesetzten Arbeitsgruppe in der vergangenen Woche vorausgegangen.

An der entscheidenden Sitzung am Sonntag nahmen unter anderem die Ministerpräsidenten Manuela Schwesig (SPD), Volker Bouffier, Armin Laschet (beide CDU), Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) teil. Zudem waren Finanzminister und SPD-Vizekanzler Olaf Scholz, Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und für die Grünen ihr Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter beteiligt.

Telefonisch wurden dem Vernehmen nach Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie die Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Esken/Walter-Borjans und Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne) auf dem Laufenden gehalten.

Formell muss der Vermittlungsausschuss am Mittwoch ein Ergebnis beschließen, das dann am Freitag von Bundesrat und Bundestag gebilligt werden könnte.

Eigentlich war der CO2-Preis gar nicht Thema bei den Vermittlungen zwischen Bundesrat und Bundestag. Das Gesetz ist bereits verabschiedet. Union und SPD benötigen aber bei den Steuerthemen des Klimapakets die Zustimmung der Grünen. Deshalb kam die GroKo der Oppositionspartei nun mit einem höheren CO2-Preis entgegen. Der Einstiegspreis soll ab 2021 nun 25 Euro pro Tonne CO2 statt wie bisher geplant 10 Euro betragen. Bis 2025 soll er schrittweise auf 55 Euro steigen.

Als Ausgleich für steigende Benzinpreise sollen Fernpendler stärker entlastet werden. Die zusätzlichen Einnahmen aus dem höheren CO2-Preis würden zudem zur Senkung der Erneuerbare-Energien-Umlage verwendet, heißt es. Das entlaste einen durchschnittlichen Haushalt bei den Stromkosten im ersten Jahr um mehr als 60 Euro, heißt es aus der SPD. Die Länder erhalten zudem vom Bund für die Jahre 2021 bis 2024 zusätzlich insgesamt 1,5 Milliarden Euro aus der Mehrwertsteuer.

GroKo oder nicht - wer will was und warum?

Union und SPD GroKo oder nicht - wer will was und warum?

Damit wäre der Weg für die Zustimmung des Bundesrates zur Mehrwertsteuersenkung bei der Bahn noch vor Weihnachten frei - und damit billigere Tickets ab dem 1. Januar 2020. Aus der Union hieß es allerdings, es gebe noch Gesprächsbedarf. So ist beispielsweise zu klären, inwiefern die Mehrwertsteuersenkung auch für das Fernbusgeschäft gelten soll. Außerdem sind noch steuerliche Fragen zur Gebäudesanierung und zu Windkraftanlagen zu klären.

Aus Sicht der Grünen im Bund war klar: Ohne einen höheren Einstiegspreis bei CO2 werden sie nicht zustimmen - andererseits wollte die Union unbedingt eine Einigung, damit die Bürger zum 1. Januar mit günstigeren Bahntickets entlastet werden und die Pendlerpauschale bestehen bleibt beziehungsweise die sogenannte Mobilitätsprämie eingeführt wird. Am Ende haben beide Seiten ihr Ziel erreicht, Pendlerpauschale und Mobilitätsprämie sollen sogar auf acht Cent pro Kilometer erhöht werden können.

Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Kretschmann kann mit diesem Kompromiss leben - die sozialdemokratischen Länderchefs können das ebenso und die neuen SPD-Vorsitzenden erst recht.

Die Grünen haben der neuen SPD-Führung geholfen, eine ihrer Forderungen gegenüber der Union durchzusetzen - so könnte man den Kompromiss in einem Satz zusammenfassen.

Jedenfalls dürften Esken und Walter-Borjans damit entspannter in den Mini-Koalitionsausschuss am Donnerstag gehen. Das ist wiederum aus Sicht der Spitzen von CDU und CSU eine gute Nachricht - am meisten dürfte sich darüber Kanzlerin Merkel freuen, die die Koalition unbedingt fortsetzen will.

Wie funktioniert die Civey-Methodik?

Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ.

Warum ist eine Registrierung nötig?

Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben.

Wie werden die Ergebnisse repräsentativ?

Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper.

Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer?

Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können.

Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses?

Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht.

Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden?

In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde.

Was passiert mit meinen Daten?

Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Mitarbeiter von Civey arbeiten für die Auswertungen lediglich mit User-IDs und können die Nutzer nicht mit ihrer Abstimmung in Verbindung bringen. Die persönlichen Angaben der Nutzer dienen vor allem dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden. Darüber hinaus arbeitet Civey mit externen Partnern zusammen, die Zielgruppen für Werbetreibende erstellen. Nur wenn Nutzer die Datenschutzerklärung sowohl von Civey als auch von einem externen Partner akzeptiert haben, dürfen Ihre Antworten vom Partner zur Modellierung dieser Zielgruppen genutzt werden. Ein Partner erhält aber keine Informationen zu Ihren politischen und religiösen Einstellungen sowie solche, mit denen Sie identifiziert werden können. Civey-Nutzer werden auch nicht auf Basis ihrer Antworten mit Werbung bespielt. Der Weitergabe an Partner können Sie als eingeloggter Nutzer jederzeit hier widersprechen. Mehr Informationen zum Datenschutz bei Civey finden Sie hier.

Wer steckt hinter Civey-Umfragen?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Zur Erhebung seiner repräsentativen Umfragen schaltet die Software des 2015 gegründeten Unternehmens Websites zu einem deutschlandweiten Umfragenetzwerk zusammen. Neben SPIEGEL ONLINE gehören unter anderem auch der "Tagesspiegel", "Welt", "Wirtschaftswoche" und "Rheinische Post" dazu. Civey wurde durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.