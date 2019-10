Bis zuletzt gab es um die Klimapolitik der Großen Koalition große Aufregung. Jetzt hat das Bundeskabinett ihr umstrittenes Klimapaket verabschiedet.

Dabei geht es zum einen um konkrete Vorhaben, mit denen Deutschland seine Klimaziele für das Jahr 2030 erreichen will - das sogenannte Klimaschutzprogramm. Zum anderen legt die Regierung mit dem am Mittwoch ebenfalls verabschiedeten Klimaschutzgesetz fest, wie die Maßnahmen zur Einsparung von Treibhausgasen in einzelnen Wirtschaftssektoren umgesetzt und überwacht werden sollen.

Das Gesetz regelt zum Beispiel, dass einzelne Minister für die Erreichung jährlicher Klimaschutzziele in ihrem Bereich verantwortlich sind. Insbesondere um das Gesetz wurde bis zuletzt gerungen. Der Bundestag muss ihm noch zustimmen.

Deutschland will seinen Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent reduzieren im Vergleich zu 1990. Bis Mitte des Jahrhunderts soll die Bundesrepublik weitgehend klimaneutral werden, also unter dem Strich keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen.

Kritik am Klimaschutzgesetz

Das Klimaschutzgesetz wurde zuletzt kritisiert, weil es im Vergleich zu einem Entwurf aus dem Februar in einigen Punkten abgeschwächt wurde.

Vor allem die Kontrollmechanismen gerieten in die Kritik. Laut dem Entwurf aus dem Februar hätte das Parlament Verschiebungen von CO2-Einsparungen zwischen einzelnen Sektoren absegnen sollen. Nun findet sich dieser Kontrollmechanismus nicht mehr im Klimaschutzgesetz. Zudem wurden Befugnisse für den sogenannten Klimarat - ein von der Regierung eingesetztes Kontrollgremium - beschnitten.

Dabei geht es zum einen um die Klimaziele. Die Formulierung zum Ziel bis 2050 klingt unverbindlicher als bisher: Treibhausneutralität soll bis zu diesem Jahr nun nur noch "verfolgt" werden.

Anders als im Februar-Entwurf wurde im finalen Entwurf des Klimaschutzgesetzes zudem kein CO2-Einsparziel mehr für das Jahr 2040 genannt. Auf diese Kritik hat die Regierung nun offenbar reagiert.

Im finalen Entwurf des Klimapakets heißt es nun: "Im Jahr 2025 legt die Bundesregierung für weitere Zeiträume nach dem Jahr 2030jährlich absinkende Emissionsmengen durch Rechtsverordnungen fest". Die CO2-Ziele für nach 2030 müssen vom Bundestag abgesegnet werden.

Nach dem Klimapaket ist vor weiteren Klimagesetzen

Im Klimapaket sind noch nicht alle Maßnahmen konkret ausgearbeitet. So wird es vorerst keine genauen Vorgaben enthalten, wie stark die KfZ-Steuer für Neuwagen mit hohem Spritverbrauch angehoben wird.

Ein Sprecher des Umweltministeriums sagte der Nachrichtenagentur AFP dazu, es sei nie vorgesehen gewesen, dass solche Details im Klimaprogramm festgelegt werden, "sondern erst in den Gesetzen, die darauf aufbauen".

Tatsächlich aber fanden sich in einem früheren Entwurf des Klimapakets von Ende September noch konkrete Summen zur Anhebung der KfZ-Steuer. Zwei Euro pro Gramm CO2 sollten ab 95 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer draufgeschlagen werden, ab 115 Gramm pro Kilometer sogar 3,50 Euro. Damit hätte sich die Kfz-Steuer eines heutigen VW Golfs auf 400 Euro verdoppelt.

Im finalen Entwurf werden nun keine konkreten Zahlen mehr genannt. Für Neuzulassungen ab dem 1. Januar 2021 werde die Steuer für Neuwagen oberhalb von 95 Gramm CO2 "in zwei Emissionsstufen erhöht", heißt es nun.

Die geplanten Ausbaumengen für die Windenergie an Land fallen im finalen Klimapaket ebenfalls geringer aus als zwischenzeitlich angepeilt. In einem früheren Entwurf hieß es noch, dass künftig jedes Jahr zusätzlich Windräder mit einer Kapazität von einem Gigawatt gebaut werden sollen, um bis 2030 eine installierte Leistung von 80 Gigawatt zu erreichen. Im finalen Entwurf des Klimapakets wird nun eine installierte Leistung von 67 bis 71 Gigawatt bis 2030 angepeilt.