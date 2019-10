Pläne der GroKo Was hinter dem neuen Ärger ums Klima steckt

Die Kanzlerin ist in Sachen Klima unterwegs: Im nordbadischen Sinsheim nahm Angela Merkel am Montag an der Eröffnungsfeier einer "Klima Arena" teil, gemeinsam mit Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

In Berlin regte sich derweil heftige Kritik an der Klimapolitik der Kanzlerin. Denn das geplante Klimaschutzgesetz von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) soll abgeschwächt werden. Umweltverbände, Grüne und Linke warfen Merkels Regierung deshalb Versagen in der Klimapolitik vor.

Merkel und Schulze wiesen die Kritik zurück. Schulzes Staatssekretär Jochen Flasbarth sagte, er könne die Aufregung nicht verstehen. Das Gesetz werde die Klimapolitik in Deutschland "fundamental verbessern".

Woher kommt die Aufregung? Und wie geht die Koalition mit dem Thema um? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Worum geht es?

Am 20. September hatte sich die Große Koalition auf Eckpunkte zum "Klimaschutzprogramm 2030" geeinigt. Dieses Programm, salopp auch Klimapaket genannt, umfasst unter anderem die Einführung eines Festpreises für CO2. Es wird aktuell auf 180 bis 200 Seiten ausgearbeitet und soll am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden.

Bei dem Papier, das an diesem Montag im Fokus der Aufmerksamkeit steht, handelt es sich um einen Gesetzesentwurf, der die deutsche Klimabilanz ebenfalls verbessern soll. Es stammt aus der Feder von Schulzes Ministerium und nennt sich Klimaschutzgesetz.

Schulzes Gesetz unterteilt die deutsche Wirtschaft in sechs Sektoren - Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges - und legt für den Zeitraum von 2021 bis 2030 genau fest, welcher Sektor in welchem Jahr noch wie viele Tonnen CO2 ausstoßen darf. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Ziele sind die jeweiligen Fachministerien, also zum Beispiel das Verkehrsministerium für den Sektor Verkehr.

Was ist das Problem?

Schulze hatte bereits Ende Februar den ersten Entwurf ihres Klimaschutzgesetzes vorgestellt. Diese Fassung war, wie der SPIEGEL am Sonntagabend berichtete, in einigen Punkten noch wesentlich strenger formuliert als der nun vorliegende Referentenentwurf.

In der Februar-Fassung hieß es noch, dass jedes Ministerium ausschließlich für die Emissionsminderungen in seinem Sektor verantwortlich sei. Sollte die zugelassene Emissionsmenge überschritten werden, müsse das zuständige Ministerium innerhalb von drei Monaten "ein Sofortprogramm für den jeweiligen Sektor" vorlegen.

Im Eckpunktepapier für das Klimapaket fand sich diese Formulierung noch fast wortgleich. Am 20. September, nach einer langen Verhandlungsnacht, nannten sowohl Merkel als auch andere Regierungs- und Parteivertreter es noch einen großen Erfolg, dass die Einhaltung der Klimaziele nun streng kontrolliert werde. So werde sichergestellt, dass Deutschland seine Klimaschutzziele für das Jahr 2030 nicht ebenso verpasse, wie es 2020 der Fall sein wird.

Im aktuellen Entwurf von Schulzes Klimaschutzgesetz sind die Kontrollmechanismen aber nun aufgeweicht.

"Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Jahresemissionsmengen der Sektoren zum Beginn des jeweils nächsten Kalenderjahres zu ändern", heißt es in dem neuen Entwurf.

Die Vorgaben für die CO2-Einsparungen bleiben also insgesamt erhalten - aber die Mengen können nun zwischen einzelnen Sektoren verschoben werden. Staatssekretär Flasbarth bestätigte das am Montag - stellte aber klar, solche Verschiebungen seien nur zwischen Sektoren möglich, die nicht dem Europäischen Emissionshandel unterlägen. Also in den Sektoren Gebäude und Landwirtschaft - sowie im wohl größten CO2-Problemsektor, dem Verkehr.

Umweltschützer halten diese Abschwächung für problematisch. Die einzelnen Ministerien seien nun weniger unter Druck, ihre CO2-Ziele zu erfüllen, monieren sie.

Im aktuellen Entwurf von Schulzes Klimaschutzgesetz finden sich zudem noch weitere Aufweichungen von Kontrollmechanismen. Der sogenannte Klimarat - ein von der Regierung eingesetztes Expertengremium, das die Fortschritte bei der CO2-Minderung in den einzelnen Sektoren überwachen soll - hat deutlich weniger Macht, als es noch im Februar-Entwurf vorgesehen war.

Er soll, anders als zuvor geplant, kein jährliches Hauptgutachten mehr erstellen, das die Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen zum Klimaschutz überprüft.

mehr erstellen, das die Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen zum Klimaschutz überprüft. Er soll zudem keine Vorschläge mehr machen dürfen, wie die zuständigen Ministerien nachjustieren können, wenn CO2-Einsparungsziele in einzelnen Wirtschaftssektoren verfehlt zu werden drohen.

In Schulzes neuem Entwurf wurden zudem Formulierungen für die langfristige Klimapolitik geändert.

Als Zweck des Gesetzes war ursprünglich die "Vermeidung einer anthropogenen Störung des Klimasystems" genannt worden - verbunden mit dem Ziel, bis zur Mitte des Jahrhunderts "Netto-Treibhausgasneutralität" zu erreichen. Im aktuellen Entwurf heißt es nun, deutlich milder formuliert, man wolle "Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel verfolgen."

des Gesetzes war ursprünglich die "Vermeidung einer anthropogenen Störung des Klimasystems" genannt worden - verbunden mit dem Ziel, bis zur Mitte des Jahrhunderts "Netto-Treibhausgasneutralität" zu erreichen. Im aktuellen Entwurf heißt es nun, deutlich milder formuliert, man wolle "Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel verfolgen." Das Zwischenziel, Deutschlands Treibhausemissionen bis 2040 um mindestens 70 Prozent zu streichen, ist zudem ersatzlos gestrichen worden.

Kanzlerin Merkel beteuerte am Montag, die Überwachung der Klimaziele werde "glasklar im Gesetz verankert sein".

Wie gehen die GroKo-Parteien mit dem Thema um?

Alle drei Koalitionspartner haben ein Interesse, sich beim Klima zu einigen. Und so loben CDU, CSU und SPD die Beschlüsse vom 20. September auch unisono als großen Wurf und wichtiges Signal für die Fähigkeit der Koalition, Kompromisse zu finden.

Besonders groß ist der Druck in der SPD. Die Sozialdemokraten stimmen Anfang Dezember bei ihrem Parteitag über die Halbzeitbilanz der GroKo ab. Dabei spielt die Klimapolitik zusammen mit den Grundrenten-Plänen von Arbeitsminister Hubertus Heil eine entscheidende Rolle.

Umweltexperte Matthias Miersch machte am Montag deutlich, die SPD-Fraktion werde "genau darauf achten, dass das Ziel der Treibhausgasneutralität 2050 einschließlich der notwendigen Zwischenschritte gesetzlich fixiert werden". Herzstück des Gesetzes sei ein wirkungsvoller Kontrollmechanismus. Gegebenenfalls müsse das Parlament hier "nachschärfen".

Dazu kommt: Die SPD sucht derzeit eine neue Parteispitze. Zwei Kandidatenteams erneuern ihre Kritik an den Plänen der GroKo. Der Entwurf für das Klimaschutzgesetz sei "vollkommen verfehlt", sagt Karl Lauterbach, der sich mit Nina Scheer für den Parteivorsitz bewirbt. Ohne eine glasklare Verpflichtung auf die Ziele und eine verbindliche Überprüfung und Nachsteuerung sei das Gesetz wirkungslos. "Wir müssen den Klimaschutz als Staatsziel ins Grundgesetz aufnehmen", fordert Lauterbach.

Das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans kritisiert, die Union bremse, mit CDU und CSU sei "ganz offenbar kein sozial gerechter und wirksamer Klimaschutz zu machen". Sie fordern, die SPD müsse sich für eine Pro-Kopf-Klimaprämie als zwingende Voraussetzung für einen angemessenen CO2-Preis sowie einen Energiewendefonds einsetzen. "Damit würden wir wirksamen Klimaschutz mit einer gerechteren Lastenverteilung verbinden, kleine und mittlere Einkommen sogar entlasten, ohne die Wirkung zu untergraben."