heute beschäftigen wir uns mit den beiden wichtigsten Phänomenen des ablaufenden Jahres und wagen einen Blick voraus.

2019 war ein Offenbarungsjahr. Wem das in christlicher Tradition zu hoffnungsvoll klingt (die Offenbarung des Johannes), kann auch von einem Erkenntnisjahr sprechen. Denn schön ist es nicht, was den Deutschen da offenbart wurde. Die beiden wichtigsten Phänomene stehen in keinem inneren Zusammenhang, können aber gemeinsam besonders fatale Wirkungen haben.

Offenbarung eins: Der Rechtsextremismus ist zurück in Deutschland

Wolfgang Rattay/ REUTERS

Das hat sich länger abgezeichnet, seit diesem Jahr kann es keinen Zweifel mehr geben. Dafür stehen die Anschläge auf den Politiker Walter Lübcke und auf die Synagoge in Halle. Dafür steht auch der Weg der AfD.

Sie hat in diesem Jahr bei Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen ein Viertel der Stimmen geholt, obwohl allen Bürgern klar sein konnte, dass die AfD auch von Leuten geführt wird, die eine rechtsextreme Vergangenheit haben oder mit dem Rechtsextremismus flirten. Auf dem Parteitag hat der äußerst rechte "Flügel" der Partei seine Macht demonstriert. Auch die bürgerlichen Teile der AfD akzeptieren das. Damit sickert der Rechtsextremismus in die Mitte der Gesellschaft.

Das ist nicht europäische Normalität, das ist der Bruch eines deutschen Tabus, das seinen Sinn darin hat, dass es Deutsche waren, die für den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust verantwortlich sind. Das Versprechen des "nie wieder" ist naturgemäß ein ewiges. Es zeigt Risse. Und das ist eine schreckliche Offenbarung aus dem Jahr 2019.

Offenbarung zwei: Die Klimapolitik hat versagt, findet dafür bei einem großen Teil der Jugend keine Akzeptanz mehr, versagt aber unverdrossen weiter.

Rolf Vennenbernd/ dpa

Erst die Proteste von Fridays for Future, dann das mangelhafte Klimapaket der Bundesregierung, dann die mehr oder weniger gescheiterte Weltklimakonferenz von Madrid.

Selten zuvor sind Gegenwart und Zukunft offener in Konflikt miteinander geraten als 2019. Hier eine Politik, die vor allem die Interessen der älteren Mehrheit vertritt. Die hat ein geringeres Interesse als die Jugend daran, den Klimawandel zu bekämpfen und dafür Einbußen in Kauf zu nehmen, weil die eigene Zukunft nicht so lange währt. Dort Jugendliche, von denen viele Angst haben, dass der Planet noch zu ihren Lebzeiten im Klimachaos versinkt. Diese Unvereinbarkeit wird uns noch lange beschäftigen.

Wenn man beide Offenbarungen zusammendenkt, ist folgendes Szenario nicht ganz unwahrscheinlich: Die AfD, die von einer entschiedenen Klimapolitik nichts hält, wird zur Partei der Älteren, die keine oder wenig Lasten für die Zukunft tragen wollen. Dafür nehmen sie in Kauf, dass sich der Rechtsextremismus immer breiter macht. Die Grünen werden zur Partei der Jüngeren, die sich selbst und den Älteren Lasten abfordern. Der Rechtsextremismus macht die AfD vollends zum Feind. Eine starke Polarisierung ist die Folge.

Sebastian Willnow/ DPA

Beiden Phänomenen des Jahres 2019 liegen große Emotionen zugrunde. Beim Rechtsextremismus ist es die Wut (dazu morgen mehr, wenn es um das abgelaufene Jahrzehnt gehen wird), beim Klimathema ist es die Angst. Man kann das nicht vergleichen, man kann nur feststellen, dass sich die Politik stärker emotionalisieren wird. Die kühlen Merkel-Jahre laufen aus, und das hat sein Gutes, denn in ihrer Ära ging es politisch allzu trocken zu. Wut und Angst sind allerdings nicht gerade gute Ratgeber. Die große, übergeordnete Aufgabe der Politik wird es daher sein, die starken Gefühle einzudämmen und ihnen langfristig durch eine kluge, rationale Politik die Grundlage zu nehmen.

