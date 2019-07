Die Parteien und die Klimapolitik Auf der To-do-Liste: grün werden

Das Fazit war ernüchternd. "Es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass wir in den nächsten Wochen noch viel Arbeit vor uns haben", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Augenblicke zuvor war die dritte Sitzung des sogenannten Klimakabinetts zu Ende gegangen - ohne Entscheidungen.

Unter Federführung von Bundeskanzlerin Angela Merkel verhandeln im Klimakabinett die Minister der vom Thema besonders betroffenen Ressorts über ein umfassendes Paket, das den Ausstoß von Treibhausgasen schneller senken und die Einhaltung der Klimaschutzziele gewährleisten soll. (Mehr dazu lesen Sie hier.) Noch in diesem Jahr, so haben es die Unionsparteien und die SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, soll die Bundesregierung ein Klimaschutzgesetz beschließen.

Auf ein Konzept aber hat man sich noch immer nicht geeinigt. Entscheidungen sollen erst am 20. September fallen.

Die Parteien spüren den Druck

Konkrete Fortschritte wird es bald wohl auch brauchen. Die Zeiten, da es beim Thema Klimaschutz genügte, den Wählern mit Bekenntnissen und dem Ausrufen von Zielen zu begegnen, scheinen endgültig vorbei.

Bei der Europawahl Ende Mai war der Klima- und Umweltschutz Umfragen zufolge für knapp die Hälfte aller Wähler das wichtigste Thema; ein entscheidender Grund dafür, dass die Grünen mit mehr als 20 Prozent zweitstärkste Kraft wurden. Sollte es infolge der anstehenden Neuaufstellung und Neuausrichtung der SPD zum Ende der Großen Koalition und zu Neuwahlen kommen, dürfte der Klimaschutz erneut zu den wichtigsten Wahlkampfthemen gehören.

Nach den Wahlerfolgen und Umfragehochs der Grünen spüren die übrigen Parteien den Druck - und ringen mit zunehmender Dringlichkeit um ein klimapolitisches Profil. Das zeigt nicht zuletzt die aktuelle Debatte über Inlandsflüge und Bahntickets.

Federico Gambarini/DPA Debatte über Inlandsflüge: Die Parteien ringen um ein klimapolitisches Profil

Er wolle die Inlandsflüge überflüssig machen, sagte Grünen-Chef Robert Habeck im Interview mit SPIEGEL ONLINE. Sein Ziel: Die Bahn solle so attraktiv und die Tickets so günstig werden, dass man lieber fährt als fliegt. "Die Anreize sind derzeit falsch gesetzt", sagt Habeck. Während die Fluggesellschaften keine Steuer auf Kerosin zahlten, müsse die Bahn dies auf ihren Strom schon. Zudem werde der volle Mehrwertsteuersatz auf Tickets im Fernverkehr erhoben. (Lesen Sie hier das ganze Interview.)

Ähnlich äußerte sich CSU-Chef Markus Söder. Er wolle den Menschen nicht vorschreiben, ob sie fliegen oder mit dem Zug fahren sollten, sagte der bayerische Ministerpräsident und frühere Bundesumweltminister der "Welt am Sonntag". "Aber ich will das Bahnfahren so attraktiv machen, dass sie das Flugzeug bei Kurzstrecken nicht mehr benutzen müssen." Er sprach sich deshalb für eine geringere Mehrwertsteuer auf Bahntickets aus.

Söder will laut der Zeitung außerdem ein bayerisches Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen; dieses sehe unter anderem 30 Millionen neue Bäume vor. Mehr Aufforstung forderte jüngst auch CDU-Vize Armin Laschet. Auch wer der Umwelt CO2 entziehe, müsse honoriert werden, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident dem Deutschlandfunk. Es sei daher wichtig, "dass in das CO2-Preissystem, das im September im Bundeskabinett erörtert wird, auch die Reduktion von CO2 in der Luft durch Wald ebenfalls eingerechnet wird".

FDP-Chef Christian Lindner bezeichnete die Diskussion über Inlandsflüge als Symboldebatte. "Inlandsflüge machen 0,3 Prozent unseres CO2-Ausstoßes aus", sagte Lindner der "Bild am Sonntag". (Zahlen und Fakten zu dem Thema finden Sie hier: Die wahren Kosten der Inlandsflüge). Wichtiger seien die Bereiche Heizen und Wohnen.

Annegret Hilse/ REUTERS FDP-Chef Lindner: Kritik aus den eigenen Reihen

Wegen seiner klimapolitischen Positionen war Lindner jüngst auch parteiintern in die Kritik geraten. In einem Strategiepapier, über das der SPIEGEL berichtete, haben die Jungen Liberalen die Parteispitze aufgefordert, das Verhältnis der FDP zu den Klimaaktivisten von "Fridays for Future" zu verbessern. Diese hatte Lindner mit der Aussage gegen sich aufgebracht, Klimapolitik sei eine Sache für Profis. In dem Papier forderte der Juli-Vorstand zudem eine klarere Positionierung in der Klimapolitik sowie ein "Treibhauslimit", das mit "handelbaren Klimascheinen" erreicht werden solle. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Nicht zuletzt die Tatsache, dass sich wichtige Teile der Wirtschaft immer mehr mit den Positionen der Grünen anzufreunden scheinen, dürfte die Liberalen in Zugzwang setzen. Der klimapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler, begrüßte das Juli-Papier. "Wir brauchen diese Diskussion, um die FDP in der Öffentlichkeit als Klimaschutzpartei zu profilieren", sagte er dem SPIEGEL.

Auch bei der SPD steht das Thema nach einer Reihe bitterer Wahlschlappen weit oben auf der Agenda.

Das gilt zum einen für die Regierungsarbeit: Umweltministerin Schulze dringt auf ein Klimapaket samt CO2-Preis. Um die Steuer gerechter zu gestalten, ist eine sogenannte Klimaprämie vorgesehen, die pro Kopf ausgezahlt würde.

Zum anderen dürfte der Klimaschutz auch die Neuaufstellung der Partei prägen. "Wir stehen als Team für einen sozialökologischen Aufbruch", sagte Nina Scheer dem SPIEGEL. Die Umwelt- und Energiepolitikerin bewirbt sich gemeinsam mit Karl Lauterbach um den SPD-Vorsitz.

Nach der Europawahl suchte auch Die Linke nach einer klareren Linie in der Klimapolitik. Das vorläufige Ergebnis: ein Strategiepapier, über das der SPIEGEL Ende Juni berichtete. Dieses sieht weitreichende Eingriffe in den Markt vor: Die großen Energiekonzerne sollen enteignet und die Stromnetze vergesellschaftet werden. Parteichef Bernd Riexinger forderte zudem jüngst die Verstaatlichung von Fluggesellschaften.

Auch die AfD positioniert sich zum Klimaschutz - indem sie ihn bekämpft: Dieser sei "teuer, nutz- und wirkungslos", heißt es in einem jüngst veröffentlichten umweltpolitischen Programm der Partei. Die Position der Rechtspopulisten zu den Ursachen des Klimawandels und zur Rolle, die der Mensch dabei spielt, steht im Widerspruch zu den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.