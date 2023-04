Dass sie ausschließlich Problem seien, denken meines Erachtens gleichermaßen die »Letzte Generation«, Fridays For Future, grüne Thinktank-Milieus und die eingefleischte Linke sowieso. Sie halten einen Systemwechsel für zwingend geboten, und da kann ich nicht mehr lächeln. Energieverbrauch und CO 2 -Ausstoß sind in Deutschland und vielerorts längst vom Wachstum des Wohlstands entkoppelt. Es ist der Denkfehler ganzer Generationen zu meinen, was Teil des Problems ist, kann nicht auch zentraler Teil der Lösung sein.