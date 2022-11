In den vergangenen Wochen hatten sich Klimademonstranten in Deutschland und anderen europäischen Ländern an Gemälden festgeklebt oder sie mit Lebensmitteln bespritzt, wie etwa im Museum Barberini in Potsdam. Dort war ein Monet-Gemälde mit Kartoffelbrei beworfen worden. Keines der Gemälde war allerdings beschädigt worden, denn sie waren durch Glas geschützt. Die Klimaaktivisten wollen mit ihren Aktionen ihrer Forderung nach entschiedeneren Maßnahmen gegen den Klimawandel Nachdruck verleihen.