In den vergangenen Wochen gab es mehrere Proteste von Gruppen wie der »Letzten Generation«, die sich etwa auf Autobahnen festklebten, Kunstwerke mit Brei oder Suppe beschmutzten oder mit Farbe die Parteizentralen der Ampelparteien beschmierten. Große öffentliche Aufmerksamkeit bekam eine Straßenblockade in Berlin. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr sollte am vergangenen Montag während der Blockadeaktion einer Radfahrerin helfen, die von einem Betonmischer überrollt worden war. Das Fahrzeug stand im Stau und war deshalb verspätet beim Unfallort. Welche Folgen das für die Rettungsaktion hatte, ist allerdings umstritten – laut einem Bericht der Feuerwehr hatte die Verspätung keinen Einfluss auf die Notfallversorgung vor Ort. Die Union fordert bei Straßenblockaden härtere Strafen, was Ampelpolitiker ablehnen.