Konservativer Klimaschutz Grüner wird es nur mit den Schwarzen

Keine Autorität eignet sich besser, um eine christliche Partei zu überzeugen, als der Papst. So ist es nachvollziehbar, dass die Autoren der Beschlussvorlage für das Klimakonzept der CDU ihr Werk mit einem Zitat von Papst Franziskus beginnen. Es gehe beim Klimaschutz um nichts Geringeres als "die Verteidigung der Mutter Erde". Und auch für die protestantische Anhängerschaft findet sich eine christliche Mahnung: Klimaschutz sei "Umkehr zum Leben", geben sie den Titel einer Denkschrift der Evangelischen Kirche Deutschlands wieder.

Die beiden Autoren, Andreas Jung (CDU) und Georg Nüßlein (CSU), verfolgen ein klares Kalkül. Sie zielen auf die ökologischen Instinkte einer konservativen Klientel ab. Diese redet lieber von der Schöpfung, die es zu bewahren gilt, als von der Natur. Meint aber das Gleiche. Es ist nur eine kleine semantische Varianz. Zumindest scheint sie das für die Union mittlerweile wieder zu sein.

"Viel zu lange ökologisch sprachlos"

Über viele Jahre war sie es leider nicht. Der letzte CDU-Politiker mit grünem Profil hieß Klaus Töpfer. Er wurde bekannt durch einen beherzten Sprung in den Rhein, den er für wieder sauber genug hielt nach den vielen Umweltskandalen der Chemieindustrie. Das war im Mai 1988. Nach dem Ende der Regierung Kohl verabschiedete sich Töpfer zur Uno-Umweltbehörde Unep nach Nairobi. Er blieb ein ökologischer Vordenker, hoch respektiert und verehrt in der Umweltschutzbewegung - nicht aber in seiner eigenen Partei.

Ein großer Fehler, wie sich jetzt herausstellt, wo die Schüler jeden Freitag marschieren, die Wälder vertrocknen und der Amazonas brennt. Vor einigen Monaten analysierte Töpfer in einem Interview mit dem SPIEGEL schonungslos die Defizite seiner Partei: "Wir waren viel zu lange ökologisch sprachlos, und das lässt sich jetzt nicht auf die Schnelle ändern", sagte der mittlerweile 81-Jährige. Die streikenden Schüler von "Fridays for Future" hätten seine Partei "überrascht und auf dem falschen Fuß erwischt". Jetzt brauche man dringend "Gesichter für dieses wichtige Thema".

Noch im Frühsommer war in der CDU Annegret Kramp-Karrenbauer für diese Funktion vorgesehen, immerhin war sie mal Büroleiterin von Klaus Töpfer im Saarland, und er berät sie noch heute in Fragen der Ökologie. Doch dann wurde sie überraschend Verteidigungsministerin, weil da gerade ein Amt frei geworden war.

Nicht unwahrscheinlich, dass nun der selbst ernannte Umweltschutzerfinder und bayerische Ministerpräsident Markus Söder in diese Lücke springt. Gerade hat er in einem Interview gesagt, nichts für das Klima zu tun, sei "Sünde". Oder der Co-Autor des bereits zitierten Klimapapiers, Andreas Jung, übernimmt es, das ökologische Profil seiner Partei zu stärken. Für den Klimaschutz in Deutschland und in der Welt ist nur wichtig: Hauptsache, es findet sich überhaupt jemand in der Union für diese Aufgabe.

Warum die Union der Schlüssel ist

Denn die Union ist der Schlüssel zu einem entschlossenen Klimaschutz in Deutschland. Schon aus reiner Machtarithmetik: Für die kommenden Jahre ist kaum eine Regierungskonstellation realistisch, in der die CDU/CSU nicht maßgeblich ist. Aber auch inhaltlich spricht viel dafür, dass es die Union richten muss. Dabei verhält es sich mit dem Klimaschutz in etwa so wie mit der Agenda 2010 der SPD: Nur die Genossen konnten die für den deutschen Arbeitsmarkt und den Wirtschaftsaufschwung entscheidenden Hartz-Reformen durchpauken.

Gerhard Schröder und Franz Müntefering gelang es, die Gewerkschaften gegen alle Widerstände zum Mitmachen zu bewegen. So ähnlich dürfte es auch bei der Union und ihren Klimaschutzambitionen gehen: Sie muss eine Persönlichkeit hervorbringen, die es schafft, den rechten Wirtschaftsflügel einzubinden, der entschlossene Klimaschutzreformen aufhalten könnte. Angela Merkel hat es vorgemacht, als sie ihre CDU in die Mitte ausgerichtet hat, um das urbane, progressive Milieu an die Partei zu binden.

Mehr zum Schwerpunkt Klimakrise Überblick Antworten auf die zehn wichtigsten Fragen zum Klimawandel

Analog dazu muss es die Partei jetzt schaffen, das bürgerliche Milieu in Stadt und Land wieder für sich zu gewinnen, dessen ökologisches Bewusstsein mittlerweile so ausgeprägt ist, dass es grün wählt statt schwarz. Kaum einer hat diese Entwicklung so hautnah mitbekommen wie Andreas Jung, dessen Wahlkreis Konstanz im Süden Baden-Württembergs liegt. "Das erste Mal wählten die Städte Winfried Kretschmann zum Ministerpräsidenten, bei seiner Wiederwahl waren es die Bürger der ländlichen Kreise", sagt er. Der Erfolg der Grünen zeigt, wie groß die gesellschaftliche Schicht geworden ist, die ihren Wohlstand genießen möchte, aber gleichzeitig einen ökologischen Lebensstil pflegt.

Bisher fehlte es der CDU an Mut

Für die Union sind diese Milieus der Schlüssel, in der Wählergunst wieder in alte Höhen aufzusteigen. Angela Merkel hat diesen Zusammenhang begriffen. Spät, aber vielleicht noch nicht zu spät. Einst war sie als Klimakanzlerin gestartet, dann hat sie das Thema schleifen lassen. Im Frühjahr dann gab sie in der Fraktion die Losung aus, beim Klimaschutz müsse Schluss sein "mit Pillepalle".

Am Freitag kann sie beweisen, dass ihre Partei zu großen ökologischen Reformen in der Lage ist. Dann tagt das Klimakabinett und zurrt die Eckpunkte eines Klimaschutzgesetzes fest. Neben einem Bündel aus Fördermaßnahmen etwa für Elektroautos oder die Bahn soll dann auch eine Bepreisung von klimaschädlichem Kohlendioxid vereinbart werden. Klimaökonomen haben das schon lange gefordert, allein fehlte es der CDU bislang an Mut.

Angela Merkel will dieses wohl sinnvollste Instrument zum Klimaschutz beschließen und mit diesem Beschluss dann zum Sondergipfel der Uno kommende Woche in New York reisen. Für sie geht es um den Platz in den Geschichtsbüchern. Für ihre Partei darum, zu alter Stärke zurückzufinden. Und für Deutschland um einen Klimaschutz, der sich endlich zu Recht so nennen kann.