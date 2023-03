Wie schwierig es ist, mit klimapolitischen Anliegen durchzudringen, zeigte sich erst am vergangenen Wochenende beim Klima-Volksentscheid in Berlin . Es ging darum, ob die Hauptstadt schon bis 2030 und nicht, wie bislang vorgesehen, bis 2045 klimaneutral werden soll. Zwar gab es eine Mehrheit dafür, aber das notwendige Quorum an Stimmen wurde klar verfehlt.