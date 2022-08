SPIEGEL: Das ist politisch so kompliziert, weil nur einige Bundesländer relevant große Moorflächen haben: Niedersachsen vor allem, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Bayern.

Grethe: Es ballt sich in einigen Regionen. Ich war neulich auf einer Moorschutzveranstaltung, und da rief eine Bürgermeisterin: Dann schicken Sie uns einen Moorkommissar! Der Moorkommissar gestaltete früher die Trockenlegung. Ich habe diesen Aufschrei als Wunsch empfunden, dass jemand diesen Prozess gestaltet, dass sich jemand verantwortlich fühlt, mit dem man in den Dialog gehen kann. Die Moore wieder zu vernässen, wird eine ähnliche kulturhistorische Aufgabe wie damals die Trockenlegung. Vor uns liegt ein jahrzehntelanger Prozess. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt damit anfangen.

SPIEGEL: Am meisten kostet es immer, den Klimaschutz zu verschleppen. Aber auch Klimaschutz kostet. Kann man sagen, wie viel?

Grethe: Man rechnet mit vier Milliarden Euro Kosten für die technische Vernässung. Dann bleibt der Unterschied zwischen dem, was man mit der nassen Nutzung verdienen kann und dem, was man bisher verdienen kann. Das abzuschätzen, müsste zwingend Teil einer Moorschutzstrategie sein. Dafür müsste man für jeden Moorkörper in Deutschland genau erfassen, was seine Besonderheiten sind, welche Nutzungen möglich und welche Investitionen dafür erforderlich wären.