Sie fordern nach der ersten Phase der Transformation, in der die Energiegewinnung auf erneuerbare Quellen umgestellt wird, jetzt auch schon ein »Kohlenstoffkreislaufmanagement« vorzubereiten. Darunter verstehen die Leopoldina-Leute, überall dort in der Industrie, wo auch weiterhin klimaschädliches Kohlendioxid entsteht, dieses aufzufangen und zu verwerten, oder aber es in der Erde einzulagern. Diese in Deutschland bislang bekämpften sogenannten CCU- und CCS-Technologien müssten »neu diskutiert werden«. Die EU und Deutschland sollten ein »explizites Ziel zur Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre für 2050 formulieren«, schreiben sie in ihrem Diskussionspapier.