Pläne der GroKo Weil kritisiert zu niedrigen CO2-Preis im Klimapaket

Schwerpunkt Klimakrise Alle Artikel | Mehr Informationen Die Berichterstattung über den Klimawandel ist eine der großen journalistischen Herausforderungen unserer Zeit. Auch für den SPIEGEL ist die Klimakrise eines der wichtigsten Menschheitsthemen. Wir unterstützen deshalb in dieser Woche eine internationale Initiative, die den Blick darauf richten will: "Covering Climate Now" wurde von der "Columbia Journalism Review" und der kanadischen Zeitung "The Nation" angestoßen, mehr als 200 Medienunternehmen weltweit nehmen daran teil, darunter der "Guardian", "El País", "La Repubblica", "The Times of India" , "Bloomberg" oder "Vanity Fair". Der SPIEGEL widmet der Klimakrise diese Woche die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe und jeden Tag besondere Aufmerksamkeit auf spiegel.de

Eine Tonne CO2 für den Gegenwert von drei bis vier Bier: Nach Ansicht des niedersächsischen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist das eine Symbolik, die "nicht passt". Zwar verteidigte Weil grundsätzlich das Klimapaket der Bundesregierung als großen Schritt, nannte den niedrigen CO2-Preis jedoch einen "Pferdefuß".

Die große Koalition will, dass die Verschmutzungsrechte, die Unternehmen für den Verkauf fossiler Heiz- und Brennstoffe nachweisen müssen, zum Start im Jahr 2021 nur zehn Euro pro Tonne kosten. Die Grünen etwa fordern einen Einstiegspreis für den Ausstoß von CO2, der bei 40 Euro pro Tonne liegen soll.

Umweltverbände, Grüne und Linke werfen der Bundesregierung ein Versagen in der Klimapolitik vor. Grund dafür ist, dass das geplante Klimaschutzgesetz von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) nun noch abgeschwächt werden soll.

Bei einer Talkrunde unter dem Titel "Sport trifft Politik" warnte Weil am Montagabend aber auch vor zu radikalen Schritten beim Klimaschutz: "Wenn ich sage: Es darf in zehn Jahren keine Verbrennungsmotoren mehr geben, dann fahre ich sehenden Auges die wichtigste Industrie dieses Landes vor die Wand. Dann bräuchte ich mich nicht zu wundern, wenn es irgendwann auch in Deutschland eine Gelbwesten-Bewegung wie in Frankreich gäbe", sagte der Niedersachse. Weil sitzt im VW-Aufsichtsrat.

Schulze hatte bereits Ende Februar den ersten Entwurf (PDF) ihres Klimaschutzgesetzes vorgestellt. Diese Fassung war, wie der SPIEGEL am Sonntagabend berichtete, in einigen Punkten noch wesentlich strenger formuliert als der nun vorliegende Referentenentwurf (PDF).

Lesetipp: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Klimaschutzplänen finden Sie hier.