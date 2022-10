Die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern plant, im Streit über ihre Auskunftspflicht gegenüber der Presse vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. »Es ist gut, dass diese für privatrechtliche Stiftungen existenzielle Frage nun endlich abschließend geklärt werden kann«, sagte Stiftungsvorstand und Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) in Schwerin. Noch in dieser Woche will er deshalb eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einreichen.