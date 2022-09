»Alle Menschen machen sich gerade Sorgen und sehen die Auswirkungen der Klimakrise«, meint Annika Rittmann von Fridays For Future in Hamburg. Dennoch ist ihr klar, dass ihre Bewegung im Vergleich zum ersten großen Protestsommer 2019 geschwächt ist.

In dieser Podcastfolge spricht sie über die Herausforderungen für die Klimabewegung. »Unsere Strategie hat sich verändert«, sagt Rittmann, »natürlich überlegen wir, wie wir noch mal provozieren und anders Druck machen können.«

Und SPIEGEL-Redakteur Jonas Schaible erklärt, wie es dazu kam, dass Fridays For Future an Schwung verloren hat. Obwohl Monate der Trockenheit und Hitzewellen in Europa die Klimakrise deutlich gemacht haben und den Aktivistinnen und Aktivsten eigentlich in die Hände spielen.

