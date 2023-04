Proteste in Berlin geplant

Eine Gruppe von mehr als 240 Politikern, Wissenschaftlerinnen, Geistlichen, Intellektuellen und Aktivistinnen hatte hingegen zuletzt die Selbstbezeichnung der Protestler aufgegriffen und sich in einem Appell an Kanzler Olaf Scholz (SPD) gewandt. Sie schrieben: »Wir alle gehören zur ersten Generation, die die Folgen der Erderhitzung spürt. Wir sind die Generation, die es so weit hat kommen lassen. Und wir gehören zur letzten Generation, die aufhalten kann, was uns droht: der globale Verlust unserer Kontrolle über die menschengemachte Klimakrise.«

Die »Letzte Generation« fordert unter anderem Tempo 100 auf Autobahnen und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn. Die Gruppe blockiert seit Anfang 2022 immer wieder den Verkehr in deutschen Städten, zahlreiche Autofahrer reagierten in der Vergangenheit wütend auf die Aktionen. Für kommende Woche hat sie massive Störungen in Berlin angekündigt. Schon in dieser Woche plant die Protestgruppe »Extinction Rebellion«, abgekürzt XR, Proteste mit zivilem Ungehorsam in Berlin.