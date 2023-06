Im Streit um das neue Gebäudeenergiegesetz bahnt sich eine Kompromisslösung an. Bisher schienen die Fronten verhärtet: Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck will durchsetzen, dass neu eingebaute Heizungen nur noch mit einem großen Anteil erneuerbarer Energien betrieben werden, der Koalitionsfeind FDP hält dagegen, dass Habecks Gesetzentwurf Eigenheimbesitzer allzu großen finanziellen Belastungen aussetze. Zudem pochen die Liberalen wie bereits beim Streit um den Verbrennungsmotor auf Technologieoffenheit. Zuletzt schickte die FDP zahlreiche für sie offene Fragen an das Wirtschaftsministerium.