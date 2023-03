Reise nach Rotterdam

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Nachmittag mit sieben Ministerinnen und Ministern zu Beratungen mit der niederländischen Regierung in die Stadt. Im Mittelpunkt steht die Zusammenarbeit in Verteidigungs-, Wirtschafts- und Europafragen. Auch andere Teilnehmer des Koalitionsausschusses – etwa Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) – sind Teil der Delegation.