Koalitionsverhandlungen Lindner hält an Pendlerpauschale fest

Der Abbau von Subventionen soll Geld in die Kassen der Ampelparteien spülen. Streit gibt es in der Frage, welche Bundesgelder verzichtbar sind. FDP-Chef Lindner will die »arbeitende Mitte« nicht zusätzlich belasten.