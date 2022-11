An diesem Samstag protestierten Demonstrierende aus Iran und Ukraine zusammen. Die Veranstalter teilten mit, dass es bisher noch keine so große gemeinsame Aktion von Menschen aus beiden Ländern gab. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker bedankte sich bei den Teilnehmenden, dass sie gemeinsam für Menschenrechte und Frieden auf die Straße gehen, berichtet die »Tagesschau«.

Demo auch am Brandenburger Tor

Auch in Berlin gingen am Samstag erneut Menschen für Veränderungen in Iran auf die Straße. Am Brandenburger Tor kamen am Nachmittag nach Schätzung der Polizei rund 150 Menschen zusammen. Am Werderschen Markt in der Nähe des Auswärtigen Amts ging die Polizei zunächst von rund 120 Teilnehmern aus. Angemeldet waren die Aktionen mit deutlich mehr Menschen.