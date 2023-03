In Deutschland wird das britische Königspaar bis Freitag verweilen: Am Donnerstag wird Charles unter anderem im Bundestag eine Rede halten und einen Abstecher zu einem deutsch-britischen Bataillon und einem Ökodorf in Brandenburg machen. Am Freitag fahren der Monarch und seine Frau mit Steinmeier im ICE nach Hamburg. Dort besuchen sie unter anderem das Denkmal »Kindertransport – der letzte Abschied« und die Ruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche St. Nikolai.