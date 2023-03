Für drei Tage ist der neue britische König in Deutschland, und der Besuch begann pompös: Charles III. wurde mit 21 Salutschüssen begrüßt, jubelnde Menschen und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfingen ihn vor dem Brandenburger Tor, die Staatsoberhäupter schritten eine Ehrenformation der Bundeswehr ab. Dennoch ordnen die britischen Medien die Reise bislang unterschiedlich ein – und das liegt nicht an dem, was schon war, sondern an dem, was noch kommt: Heute Abend lädt Steinmeier zu Charles' Ehren zum Staatsbankett ins Schloss Bellevue. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird dabei wohl nicht anwesend sein.