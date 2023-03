Führer als geplant möchte die Grünen-Bundestagsfraktion den Kohleausstieg im Osten erreichen. Der Vorstoß erntet Kritik. Im Streit um einen vorgezogenen Kohleausstieg hat der Konzernbetriebsrat des Energiekonzerns Leag nun seine Teilnahme an der Klausurtagung der Grünen-Bundestagsfraktion abgesagt. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Offenen Brief an die Fraktion hervor. Grund ist, dass die Grünen den Kohleausstieg auch im Osten um acht Jahre auf 2030 vorziehen wollen. Die Klausur in Weimar beginnt am Dienstag. Die Fraktionsführung reagierte mit Bedauern und Verwunderung auf die Absage.