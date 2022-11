Eine gute Woche noch bis zum Beginn der Fußball-WM der Herren, in vielen Familien und Freundeskreisen wird jetzt heiß diskutiert: Darf man sich die Fußballfestspiele überhaupt anschauen, wenn sie in einem Land stattfinden, in dem Gastarbeiter als Fremdkörper betrachtet, für niedere Tätigkeiten eingesetzt, schlecht bezahlt und übel behandelt werden? Darf man sich am Fußball erfreuen, wenn am Austragungsort ein Gesetz gilt, das Frauen für Kinder, Küche und Wäsche zuständig erklärt? Kann man über Tore jubeln, wenn im Gastgeberland Homosexuelle unter besonderer Beobachtung stehen, weil das angeblich dem Schutz der Öffentlichkeit dient? Ist unbefangene Fußballfreude möglich in einem Land, in dem Schwule Angst haben müssen, sich zu ihrer Sexualität zu bekennen, weil das ihre gesellschaftliche Vernichtung bedeuten kann? Einem Land, in dem zu weiten Teilen auch heute noch verknöcherte Kleriker die Moral diktieren?