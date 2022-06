Auch unter jenen, die der wiedergewählte Co-Parteichef Tino Chrupalla auf seiner ursprünglichen Wahlliste hatte, sind einige, die Höckes Ideenwelt nahestehen. So radikalisiert sich die AfD immer weiter. Im Westen dürfte sie damit weiter an Mitgliedern und an Wählern verlieren. Im Osten bleibt sie zwar nach wie vor stark, auch wenn sie zuletzt in Sachsen bei den Landratswahlen nicht ihre Ziele erreichte.

Das Führungsduo Tino Chrupalla und Alice Weidel wirkt angesichts der Bestrebungen Höckes, die Partei langfristig in seinem Sinne umzubauen, schon jetzt wie eine Übergangslösung. Höcke zeigte Weidel in Riesa schon einmal, wohin die Reise gehen wird: Die rechte Pseudogewerkschaft »Zentrum Automobil« wurde – gegen Weidels Willen – per Beschluss von den Delegierten von der Unvereinbarkeitsliste der Partei genommen. Man bestimme selbst, »wer Extremist ist und von wem wir uns abgrenzen, das macht keine Regierungsbehörde«, so Höcke.

Noch allerdings lodern Restfeuer gegen Höckes Umgestaltungsplan. Wie tief die Partei gespalten ist, wurde einmal mehr am Sonntag deutlich, in einer stundenlangen Debatte über einen Europaantrag, den Höcke begründet hatte. Darin wurde nicht nur die »einvernehmliche Auflösung der EU und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft« verlangt, was einem früheren Dexit-Beschluss der Partei nahekommt. Vor allem aber fürchteten West-Delegierte künftige Verluste bei der Landtagswahl Mitte Oktober in Niedersachsen, weil in dem Antrag auch verharmlosend vom »Ukrainekonflikt« die Rede war. Das sei ein »Putin-Narrativ« und »grob schädigend, zumindest im Westen«, so ein Delegierter aus Baden-Württemberg, der wiederum einst als Anhänger von Höckes »Flügel«-Netzwerk galt – manchmal sind die Frontstellungen in dieser Partei verwirrend fließend.

Vorzeitige Beendigung des Parteitags

Chrupallas und Weidels Autorität war spätestens beim Europaantrag schon angekratzt. Sie wirkten auf offener Bühne in Riesa wie Höckes Getriebene. Chrupallas Vorschlag, den Antrag an den Bundesvorstand zur weiteren Beratung zu überweisen, wurde erst entsprochen, nachdem er mit sechs Landeschefs im Rücken sich ans Rednerpult gestellt hatte. Das Bild wirkte wie eine hilflose Geste. Höcke, der Treiber, war indes nicht dabei.

Am Ende suchte man nur noch die Flucht nach vorne. Die Delegierten entsprachen der fast flehentlichen Bitte des neuen Duos, den Parteitag vorzeitig zu beenden – womit eines der wichtigen Projekte Höckes, die Partei-Strukturreform-Kommission, nicht mehr behandelt wurde. Höcke wird damit also noch warten müssen.

Vom »Aufbruch« blieb am Ende wenig übrig. Das reiht sich ein ins Gesamtbild. Die Partei verliert Mitglieder, sie lag im Januar nur noch bei rund 29.000. Zehn Wahlen verlor sie zuletzt, flog jüngst aus dem Landtag von Schleswig-Holstein. Nun wird ein Aufregerthema gesucht. Vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine setzt die AfD auf eine Zuspitzung der Verhältnisse, auf steigende Inflation und Energiepreise, wie Weidel in ihrer Rede andeutete.

Das entspricht ganz dem Geist dieser Anti-Partei, dem Weltbild vieler ihrer Mitglieder und Funktionäre. Destruktivität ist schon lange ein Teil der Nahrung, von der die AfD zehrt.

Es könnte aber sein, dass sie am Ende daran selbst noch zugrunde geht. Spätestens dann, wenn Höcke und seine Getreuen die Macht vollends errungen haben sollten. Noch ist es nicht so weit, aber an ihrem Bauprojekt einer radikalen AfD arbeiten sie weiter. Riesa war nur der Beginn.