Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein SPD in Kiel nicht mehr stärkste Kraft – Verluste auch für die CDU

Landesweit wuchs das Bewerberfeld im Vergleich zur letzten Wahl leicht. Bei der Kreiswahl in den Kreisen und der Gemeindewahl in den kreisfreien Städten konkurrierten diesmal 3904 Bürgerinnen und Bürger um Sitze in den Kommunalparlamenten – und damit fast 300 mehr als vor fünf Jahren. In 334 Gemeinden beteiligte sich jeweils nur eine Wählergruppe oder eine Partei an der Gemeindewahl.