Innere Sicherheit Kommunen sollen Messer in öffentlichen Räumen verbieten können

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) spricht von einem "Meilenstein im Kampf gegen Messerangriffe": Kommunen in Deutschland sollen künftig Waffenverbotszonen einrichten können. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Innenministerkonferenz in Kiel. Solche Zonen sollen vor allem in sensiblen Bereichen möglich sein - etwa in der Nähe von Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen sowie des öffentlichen Personennahverkehrs.

In waffenrechtlichen Verbotszonen sollte nach einer Risiko- und Lageeinschätzung der örtlichen Polizeibehörde bei Bedarf auch das Führen von Messern jeglicher Art untersagt werden können, heißt es in dem Beschluss weiter. Springmesser sollen nach Ansicht der Innenminister gar nicht mehr in der Öffentlichkeit erlaubt sein.

Hessen hatte gemeinsam mit Niedersachsen die Initiative zu Messerverboten im öffentlichen Raum gestartet. Anlass war eine Reihe gefährlicher Attacken in der Vergangenheit. Die gestiegene Zahl von Messerangriffen mit teils getöteten oder schwerstverletzten Opfern "führt uns den dringenden Handlungsbedarf vor Augen", erklärte Beuth. "Wir werden nun künftig den Kontrolldruck der Polizei auf diejenigen, die mit Messern oder Waffen unterwegs sind und damit nichts Gutes im Schilde führen, spürbar erhöhen."

Frank Molter/DPA Hans-Joachim Grote (CDU, 3.v.l.), Innenminister von Schleswig-Holstein, spricht zu Journalisten.

Auch die Themen Abschiebungen und Clan-Kriminalität beschäftigten die Minister. Wenn man die "bunte" Zusammensetzung der Landesregierungen zur Zeit bedenke, seien die gemeinsamen Beschlüsse "sensationell", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Die wichtigsten im Überblick: