Kontrolle von Rüstungsexporten Der Ampel könnte der nächste Streit drohen – wegen Eurofighter an Saudi-Arabien

Das Vorhaben geht auf die Grünen zurück . In ihrem Wahlprogramm hieß es: »Exporte von Waffen und Rüstungsgütern an Diktaturen, menschenrechtsverachtende Regime und in Kriegsgebiete verbieten sich.«

48 weitere Eurofighter für die Saudis?

Nun droht der von Konflikten ohnehin nicht verschonten Ampelkoalition der nächste große Streit – in einer Rüstüngsexportfrage: Wie die »Welt am Sonntag« meldet, denken Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) offenbar darüber nach, die Produktion von Kampfflugzeugen vom Typ Eurofighter für Saudi-Arabien abzusegnen.